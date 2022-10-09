بيسكوف يتوقع "مستقبلا مظلما" لوضع الطاقة في أوروبا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وضع موارد الطاقة في العقد أو العقدين المقبلين سيكون له تداعيات مؤسفة للغاية على القارة الأوروبية.

وقال بيسكوف في مقابلة صحفية على قناة “روسيا 1”: “الأميركيون يكسبون الآن أموالاً طائلة من بيع الغاز، والدول الأوروبية تدفع لهم وتحرم اقتصاداتها من القدرة على المنافسة”.

الإنتاج يتضاءل والتراجع عن التصنيع قادم، كل هذه العوامل تشير إلى أن السنوات العشر إلى العشرين المقبلة على الأقل ربما سيكون لها عواقب مؤسفة للغاية على القارة الأوروبية.

أوروبا توقف نشاط “مصادم الهدرونات الكبير” لتوفير الطاقة

وأعلنت منظمة التجارة العالمية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول أن أسعار الطاقة عالميا، ارتفعت في أغسطس/ آب، بنسبة 78 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 250 في المئة عن نفس الشهر.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن “الأزمة الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، لا سيما الوقود والغذاء والأسمدة… في أغسطس، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 78 % على أساس سنوي، بقيادة الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 250 %”.