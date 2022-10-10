بريطانيا تمنع 1300 مواطن من حضور كأس العالم في قطر وتصادر جوازات سفرهم

أجبرت السلطات البريطانية أكثر من 1300 شخص خاضعين لأوامر “حظر كرة القدم”، على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة بموجب الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

ومن شأن ذلك، منع هؤلاء المشجعين “العنيفين والمسيئين” في إنجلترا وويلز من السفر لحضور منافسات كأس العالم في قطر، ابتداء من الشهر المقبل، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

وذكرت وزارة الداخلية أن أولئك الذين يفشلون في تسليم جوازات سفرهم ويمحاولون السفر لحضور البطولة، قد يواجهون ستة أشهر في السجن وغرامة غير محدودة.

بيان قطري ينفي “قائمة الممنوعات” في كأس العالم 2022

وإذا رغب أي من الأشخاص البالغ عددهم 1308 في السفر إلى دول أخرى من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية البطولة، فسوف يحتاجون إلى الحصول على إذن للاحتفاظ بجوازات سفرهم وإخضاعهم للفحوصات.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: “نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر، ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة مثيرة”.