لبنان يعلن اختتام جولات نقاش ملف ترسيم الحدود البحرية ويتلقى الصيغة النهائية من أمريكا خلال ساعات

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأحد، أنها “ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة”.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن “الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية”، مؤكدا أن “جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأشار البيان، إلى أن “الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من هوكشتاين أطلعه فيه على آخر تطورات المفاوضات بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

مكتب الاعلام: الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 9, 2022

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة “توتال” التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.