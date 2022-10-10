الخديعة الكبرى.. واشنطن دفعت بالاتحاد الأوروبي لحافة الهاوية وانهياره بات وشيكا

قال خبراء استراتيجيون واقتصاديون إن واشنطن تعمدت دفع الاتحاد الأوروبي لحافة الهاوية، وأنها سعت للتحكم في الاتحاد بصورة أكبر عبر دفعه لإجراءات ضد روسيا وقطع الغاز الروسي للتربح بصورة أكبر وتتخلص من منافسة الاتحاد لها.

وفي وقت سابق اتهمت صحيفة “غلوبال تايمز” الولايات المتحدة بتعمد دفع الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات ضد روسيا، رغم إدراكها التام لشدة تأثير ارتدادها على حلفائها الأوروبيين”.

يتفق الخبراء على أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن برفع أسعار الغاز أربعة أضعاف سعره تأتي في إطار تحقيق الأهداف التي سعت لها واشنطن بمنع وصول الغاز الروسي لأوروبا لتصبح المتحكم في أوروبا، خاصة بعد أن توقفت معظم سلاسل الإنتاج في أوروبا.

عجز واشنطن

لكن الخبراء أشاروا إلى أن واشنطن لا يمكنها سد حاجة أوروبا من الغاز، كما أن الأسعار التي حددتها لمواد الطاقة تهدد بانهيار الصناعة الأوروبية لصالح المصانع الأمريكية.

وذكر مدير معهد العلاقات الدولية في جامعة رينمين الصينية، يوي وانغ، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد “خدعته”، حين فرض المزيد والمزيد من العقوبات ضد روسيا.

ورجح هونغجيانغ تسوي، مدير الإدارة الأوروبية في معهد الصين للدراسات الدولية أن “تتحول الحزمة السابعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى تصرف رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن لأعضاء الاتحاد الاتفاق على العديد من القضايا”.

تعطل الإنتاج

عانت صناعات مثل الألبان والمخابز بشكل كبير، حيث أن إنتاج هذه المنتجات كثيف الاستخدام للطاقة. ارتفعت أسعار الزيت بنسبة 80% منذ بداية العام حتى أغسطس/ آب، بينما ارتفعت أسعار الجبن بنسبة 43%، ولحم البقر بنسبة 27%، وتضاعف سعر الحليب المجفف.

وتستمر الأسعار في أوروبا في الارتفاع بسبب أزمة الغاز، إذ إن 70% من الإنتاج توقف، وهو ما يجبر السكان على اتخاذ إجراءات متطرفة”، بحسب قناة “الجزيرة

إعلام: 70% من الإنتاج في أوروبا توقف بسبب أزمة الغاز

في الإطار قالت الأكاديمية والباحثة بمركز بابل للبحوث والدراسات المستقبلية حوراء الياسري، إن واشنطن تحاول الخروج بأرباح كبيرة على حساب نحر حلفاءها الأوربيين من خلال بيعهم الغاز بأربعة أضعاف سعره، كما صرح ماكرون ناقداً لهم “هذا ليس المعنى الدقيق للصداقة”.

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن توقف إمدادات الغاز لأوروبا بعد العمليات التخريبية كشف جشع أمريكا من خلال افتعال الحروب والخروج بمكاسب واستخدامها ملف الغاز، الذي لن ينفعها هذه المرة، حسب الباحثة.

وترى أن قضايا القدرة التشغيلية تحد من قدرة أمريكا على لعب دور البطل في نجدة أوروبا، وسد احتياجاتها من الغاز، بسبب وصول هذه الصناعة إلى أقصى إمكانياتها وقدراتها الإنتاجية.

فقر البنى التحتية

وفي ضوء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لسنوات طويلة، تعاني معظم بلدان القارة من عدم وجود بنية تحتية كافية لمعالجة وإسالة الغاز الأمريكي، كما تتوقع الباحثة أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير على المدى القصير، بعد أن وصل الغاز الطبيعي الأمريكي المسال إلى الحد الأقصى من سعته عند 12 مليار قدم مكعب في اليوم.

ولفتت إلى أن المخزونات الأمريكية انخفضت بنسبة 12٪ من المتوسط الذي كانت تبلغه في الخمس سنوات الماضية.

وبحسب الباحثة فإن المحطات الجديدة لتصدير الغاز الأمريكي المسال لن تساعد في حل أزمة الطاقة في أوروبا، لثلاث سنوات أخريات.

وأشارت إلى الأزمة الحالية وما سبقها من ارتدادات عكسية للعقوبات الأمريكية الأوربية على الاقتصاد الروسي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الاتحاد الأوربي لصعوبة الصمود مجتمعين بوجه نقص إمدادات الطاقة الذي يعصف بهم من جهة، ونقمة الشعوب الأوربية الرافضة لاستمرار هذا الحلف من جهة أخرى.

أنانية واشنطن

فيما قال الكاتب العراقي علي المرعبي، إن السياسة الأمريكية تتسم بالأنانية المفرطة، و تغليب مصالحها الضيقة على حساب حلفائهم مهما كان الضرر البالغ الذي يصيبهم نتيجة الحسابات الأمريكية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:

الأزمة منذ البداية كانت واضحة بأنها مواجهة أمريكية للتضييق على روسيا والسعي لتحطيم مكانتها الدولية، وضرب لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يأخذ مكانه الدولي.

وأوضح الولايات المتحدة عمدت في خطوة مفاجأة لحلفائها الأوروبيين برفع أسعار نفطها المصدر إلى أوروبا إلى أربعة أضعاف السعر الروسي والدولي.

وأشار إلى أن تفجير أنبوب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق تقف خلفه أمريكا بشكل واضح، حتى تضع أوروبا في الزاوية المميتة على أبواب فصل الشتاء، والشراء منها بأسعارها المحددة والمرتفعة الثمن، أو تردي صناعتها بما يخدم المصانع الأمريكية، ومواجهة شعوب أوروبا للصقيع.

مفترق طرق

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على مفترق طرق خطير وغير مسبوق، خاصة أن الاتحاد الأوروبي تأسس لهدفين أساسين هما؛ منع الحروب في أوروبا، وقوة اقتصادية تحقق الاستقرار والرفاهية لشعوبهم.

وأشار إلى أن “اندلاع الأزمة في أوكرانيا” سقط معه الهدف الأول، ومع انعكاسات تلك الأزمة على الاقتصاد يصبح مستقبل الاتحاد الأوروبي في مهب الريح.

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تزامنت الانعكاسات الناتجة عن الأزمة مع توظيف اليمين الأوروبي للوضع الاقتصادي الأوروبي المتردي لتعزيز قوى اليمين بالوصول إلى السلطة، كما جرى مؤخرا في إيطاليا، ومجاهرة اليمين بالدعوة للخروج من الاتحاد، مما يعني انهياره وتفككه، حسب الكاتب.

الخديعة الكبرى

فيما قالت الدكتورة آلاء العزاوي مدير مركز بابل للأبحاث والدراسات المستقبلية، إن واشنطن وقفت ضد مشروع نورد ستريم 1 & 2، وحاولت إيقافه وعملت على تعثره، وأنها اليوم هي المستفيد الأول من عملية التخريب التي ألحقت به.

وأضافت في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن واشنطن عملت على إنهاء أي فرصة للأوربيين بالحصول على كمية ولو بسيطة من الغاز الروسي، ذو الكلفة المناسبة والواصل لهم بصيغته الغازية التي تستخدم مباشرة، على عكس الغاز المسال الذي سيحاولون سد احتياجاتهم منه والذي يتطلب بنى تحتية لإعادة تحويله إلى حالته الغازية.

وأوضحت أن واشنطن اطمأنت لعدم وجود منافس لها في سوق أوروبا بعد أن عملت على حشر الأوربيين في زاوية الأسعار الباهظة الجديدة التي وضعتها.

تلاعب واشنطن

فيما قال علي عزيز أمين مسؤول المكتب السياسي لقوى البديل الثوري للتغيير في العراق، إن واشنطن تنتقد الدول النفطية المصدر للبترول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لعدم امتثالها لزيادة حصتها (خارج السقف الذي حددته منظمة الدول المصدر للنفط- أوبك)، بذريعة الحفاظ على استقرار أسعار السوق العالمي للنفط، وعدم زيادة أسعاره، فيما لجأت إلى ضعضعة استقرار الأسعار عبر رفع سعر هذه السلعة الاستراتيجية لأربعة أضعافها.