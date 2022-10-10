حميدتي ينفي وجود خلافات بينه وبين البرهان ويصف هذه الادعاءات بـ"الكاذبة"

نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأحد، “ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مزاعم حول وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”.

وأكد دقلو، في تصريح له، “عدم وجود أي خلافات بينه وبين رئيس مجلس السيادة”، واصفاً ما تم تداوله بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حسب كالة الأنباء السودانية- سونا.

وأوضح أن “مروجي هذه الإدعاءات قصدوا إثارة الرأي العام”، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة.

دقلو يؤكد عدم وجود أي خلافات بينه والسيد رئيس مجلس السيادة، واصفاً ما تم تداوله حول توسط قيادات بارزة بالإدارة الأهلية، بأنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة#سونا #السودان pic.twitter.com/BReGt9p5eu — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 9, 2022

وكان البرهان نفى، خلال مقابلة أجراها مع “أسوشيتد برس”، وجود أي خلافات مع نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتمكن من إجراء الانتخابات.