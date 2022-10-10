صحيفة: الكويت تخطط لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط في مصفاة الأحمدي

تخطط الكويت لإنشاء رصيف بحري جديد لتصدير النفط في مصفاة الأحمدي، لتعزيز قدرات التصدير، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة “الأنباء”، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر نفطية لم تسمها، إن شركة البترول الوطنية الكويتية تعتزم إنشاء رصيف جديد للنفط في مصفاة الأحمدي، أكبر مصافي النفط في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة المرتقبة تأتي “في إطار سعى الكويت لتعزيز قدرات تصدير المشتقات النفطية وزيادتها عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقود البيئي”.

وبحسب المصادر، دعت “البترول الوطنية” 3 مستشارين عالميين “لإعداد دراسة جدوى تصميم وبناء رصيف نفط جديد في مصفاة ميناء الأحمدي ووضع الكلفة التقديرية لعملية الإنشاء وخطط استيعاب الناقلات الضخمة طبقا لأحدث التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنشاءات البحرية”.

وقالت الصحيفة إن الشركة حددت 29 ديسمبر/كانون الأول المقبل آخر موعد لتقديم العروض.

التشغيل الكامل للوقود البيئي.. ما أهمية تلك الخطوة وانعكاسها على الاقتصاد الكويتي؟

وفي مارس/آذار الماضي، دشنت الكويت رسميا، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار).

ويهدف المشروع بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” وقتها إلى “تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير”.

وتتطلع الكويت من وراء المشروع إلى “توسيع وتطوير مصفاتي مينائي عبد الله والأحمدي لتكونا مجمعاً تكريرياً متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا”.