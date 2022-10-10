الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أفادت وكالة الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، نقلا عن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا للجيش الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 259 مترا ولمدة 35 دقيقة.

وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني أشار إلى أنه تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أنها “ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة”.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

لبنان يربط الموافقة على عرض أمريكا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعودة اجتماعات الناقورة

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة “توتال” التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.