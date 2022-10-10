القوات الأوكرانية تستهدف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، ليل الأحد/الاثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت في أقل من ثلاث ساعات 9 قذائف من عيار 155 ملم على المناطق المدنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية، استهدفت منطقة أورلوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من عيار 155 مليمترا. وتابع: “كما استهدفت منطقة نيتايلوفو في دونيتسك بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم.. وكراسنوجوروفكا في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 155 ملم”. الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 أرتال عسكرية أوكرانية مؤللة على محور خيرسون هذا، وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، في الوقت الذي تستهدف فيه القوات الروسية المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد.

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