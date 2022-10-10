مقتل شخص وإصابة آخرين إثر اصطدام سيارة بحانتين في إسبانيا

ألقي القبض على رجل بعد مقتل شخص وإصابة سبعة على الأقل عندما اصطدمت سيارة بحانتين على رصيف في بلدة جبل العيون جنوب غربي إسبانيا بعد ظهر يوم الأحد.

وأكد الحرس المدني الإسباني أنهم ألقوا القبض على الرجل بعد الحادث. وقال شهود إن سيارة صدمت الحانتين ثم فرت بسرعة عالية. وأكدت خدمات الطوارئ وفاة شخص ونقل ثلاثة آخرين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، بينما ذهب آخرون إلى المستشفى بوسائلهم الخاصة. إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث، وفقا لوكالة “شينخوا”.

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