كوريا الشمالية تعلن إجراء محاكاة لضربات "نووية تكتيكية"

أعلنت كوريا الشمالية إجراء محاكاة لضربات “نووية تكتيكية” خلال الأسبوعين الماضيين تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، أن وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية نظمت تدريبات عسكرية خلال الفترة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر.

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وأوضحت أن الهدف من ذلك هو اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل تحذيرا شديدا للأعداء.

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية التي نفذتها بيونغ يانغ كانت “محاكاة لحرب حقيقية”.

وبينت أن التدريبات شملت “محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية” على متن صاروخ تم إطلاقه في أعقاب ذلك من صومعة في شمال غرب البلاد في 25 سبتمبر.

أما الاختبارات الأخرى التي أجريت في الأيام التالية، فكانت محاكاة “لتحييد مطارات” في كوريا الجنوبية و”ضرب مراكز القيادة الرئيسية” و”الموانئ الرئيسية للأعداء”.