موسكو ومينسك تتفقان على نشر مجموعة مشتركة من القوات الإقليمية

وقال لوكاشينكو، اليوم الاثنين: “نظرا لتفاقم الوضع على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، اتفقنا على نشر مجموعة القوات الإقليمية لروسيا وجمهورية بيلاروس. وهذا كله حسب وثائقنا. وإذا وصل التهديد إلى المستوى الحالي، كما هو الحال الآن، نبدأ في تفعيل القوات المشتركة لدولة الاتحاد “.

وأضاف: “الأساس – لقد تحدثت دائما عن هذا – هذه المجموعة هي الجيش، القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس. يجب أن أبلغكم أن تشكيل هذه المجموعة قد بدأ. لقد بدأ بالفعل، في رأيي، لمدة يومين، وأمرنا بالبدء في تشكيل هذه المجموعة”.