وسائل إعلام تعلن أنه لم يتم تسجيل ضربات صاروخية على 5 مناطق في أوكرانيا

تم إلغاء الإنذارات بالغارة الجوية في ست مناطق في أوكرانيا، بما في ذلك أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى، وفقًا لـ”فيستي” الأوكرانية.
وفقًا للمنشور، تم إلغاء التنبيه في مقاطعات سومي وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا.
كما لم تسجل الضربات الصاروخية في خمس مناطق في أوكرانيا من أصل 21 – ترانسكاربازيان، وفولين، وتشيرنيفتسي، وتشيرنيغيف، وتشيركاسي.
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن انفجارات في أنحاء أوكرانيا – كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة لفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وكريفوي روغ وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا.
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