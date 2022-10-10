وسائل إعلام تعلن أنه لم يتم تسجيل ضربات صاروخية على 5 مناطق في أوكرانيا

وفقًا للمنشور، تم إلغاء التنبيه في مقاطعات سومي وخاركوف ونيكولايف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وبولتافا.

كما لم تسجل الضربات الصاروخية في خمس مناطق في أوكرانيا من أصل 21 – ترانسكاربازيان، وفولين، وتشيرنيفتسي، وتشيرنيغيف، وتشيركاسي.