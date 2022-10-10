قديروف يعرب عن رضاه التام إزاء سير العملية الخاصة ويدعو زيلينسكي للفرار إلى الغرب

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على الضربات التي استهدفت المدن الأوكرانية، مؤكدا أنه راض الآن عن العملية العسكرية الخاصة “100%”.

وقال قديروف في منشور عبر حسابه على “تلغرام”، اليوم الاثنين: “الآن أنا راضٍ تماما عن تصرف مسؤول العمليات الخاصة”.

ودعا رئيس الشيشان رمضان قديروف، على خلفية الضربات التي تعرضت لها أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي إلى “الركض قبل أن تحلق دون النظر إلى الغرب”.

وقال: “زيلينسكي يشكو من الهجمات على كييف والمدن الأخرى. وكيف فكرت، أيها الأحمق زيلينسكي، أنه يمكن السماح لك، بينما لا يستطيع الآخرون؟ أي، لمدة ثماني سنوات، وهم يقصفون الأشخاص المسالمين، ويدمرون البنية التحتية في مدن جمهورية لوغانسك الشعبية، ويقومون بتغطية المحطة النووية بالقذائف، وتفجير الجسور، وقصف الأشياء المهمة، لكن كيف خطر في بالك، وفجأة، أنه أصبح من المستحيل على أي شخص (فعل شيء إزاء ذلك)؟”.

وأضاف: “لقد حذرناك يا زيلينسكي من أن روسيا لم تبدأ بالفعل بعد، لذا توقف عن الشكوى من رخص ثمنها، ومن الأفضل الفرار قبل وصولها. أهرب يا زيلينسكي، أهرب دون النظر في اتجاه الغرب”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زيلينسكي: صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع المدن الأوكرانية

وأعلن فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن تنبيه الغارات الجوية، لم يهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا؛ مطالبا السكان بالبقاء في الملاجئ.

وقال زيلينسكي، عبر “تلغرام”: “صفارات الإنذار لم تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك ضربات صاروخية”.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بسماع عدة انفجارات في كييف، وعدد من المدن في غرب ووسط أوكرانيا؛ موضحة بأنه تم سماع دوي الانفجارات في أحياء مختلفة من العاصمة.