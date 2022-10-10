استئناف عمل مترو الأنفاق في كييف

أعلن رئيس بلدية كييف عن استئناف عمل مترو أنفاق المدينة بعدما تم تعليق العمل فيه لتعرض المدينة لقصف.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم استئناف حركة قطارات مترو كييف. في وقت سابق، أفاد مكتب رئيس البلدية أنه فيما يتعلق بالهجمات على المدينة، تم تعليق حركة قطارات مترو كييف.

وكتب كليتشكو على “تلغرام”: “تم استئناف حركة القطارات على جميع خطوط مترو العاصمة في الوقت الحالي. كما استأنف محور تقاطع تياترالنايا، عمله. أحث سكان المدينة على عدم تجاهل الإشارات التحذيرية للغارات الجوية والالتزام بقواعد القوانين العسكرية وعدم الذهاب إلى المدينة اليوم في حال لم يكن هناك حاجة ضرورية”.

وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.