وزارة الدفاع الألمانية تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

ونقلت وزارة الدفاع الألمانية عن لامبريخت: “تدين وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت بشدة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا، ويعاني المدنيون الأوكرانيون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد للبنية التحتية الحيوية، ويعتبر تصرف روسيا تصعيدًا آخر غير مقبول، ولهذا السبب من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا في كفاحها وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة”.