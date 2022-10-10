إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في كييف

وجهت سلطات مدينة كييف تحذيرا لسكان العاصمة للذهاب إلى الملاجئ بسبب غارات جوية، وتم إطلاق صفارات الإنذار مرة أخرى في العاصمة كييف.

ونشرت سلطات المدينة تحذيرا على صفحتها الخاصة في “تلغرام”، جاء فيه: “تم إطلاق صفارات الإنذار في كييف، نطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى ملجأ الحماية المدنية”.

وأعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح الاثنين، عن وقوع انفجارات في كييف ومنطقتها، كما تعرضت مناطق خاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب فلاديمير زيلينسكي عن ضربات على منشآت الطاقة في زابوروجيه، وفينيتسا، وسومي، وجيتومير.

هذا وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا ميدانيا مع أعضاء مجلس الأمن، اليوم الاثنين، وأبلغهم بالتحقيق في حالة الطوارئ على جسر القرم، ووصفها بأنها هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية.

وأشار بوتين إلى أنه في اليوم السابق، أبلغه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، عن النتائج الأولى للتحقيق في التخريب على جسر القرم.

وقال بوتين: “تشير بيانات الفحوصات، بالإضافة إلى المعلومات العملياتية، إلى أن انفجار 8 أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي. هجوم إرهابي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا. ومن الواضح أيضًا أن العملاء والمنظمين والجناة هم من المخابرات الأوكرانية الخاصة”.