الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي، ولكن في حالة العدوان، فإن الرد سيكون فوريًا وقاسيا.
وقالت الدفاع البيلاروسية في بيان: “نسجل أن جيراننا (الأوكرانيين) قلقون اليوم من قيام القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس بأعمال عدوانية. نحن نتحدث عن الحشو المستمر للمعلومات حول هجوم مزعوم مخطط له من جانبنا”.
أضاف البيان: “كان ردنا على هذا ولا يزال كما هو: لا تستفزنا – لن نتشاجر معك. لا نريد القتال مع الليتوانيين أو البولنديين، بل أكثر من ذلك مع الأوكرانيين. إذا كنت لا تريد ولن تتخذ الخطوات الخاطئة، فلن تكون هناك حرب”.
وتابعت الوزارة: “خططنا هي خطط دفاعية. في حال هاجمونا. إذا تعرض متر واحد على الأقل من الأراضي البيلاروسية للعدوان.. وكما قال القائد العام سيكون الرد فوريا وقاسيا. لذلك نحذر مرة أخرى من الاستفزازات. أنت لا تريد الحرب معنا – نحن لا نريدها أيضًا”.
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09:20 GMT
وختم البيان “إن الوضع اليوم لم يتفاقم إلى درجة تثير الذعر. يجب على كل شخص في مكانه اليوم أن يقوم بعمله بهدوء. ستبذل القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس قصارى جهدها لضمان الأمن”.
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