الدفاع البيلاروسية تؤكد أن خطط الجيش ذات طابع دفاعي

أضاف البيان: “كان ردنا على هذا ولا يزال كما هو: لا تستفزنا – لن نتشاجر معك. لا نريد القتال مع الليتوانيين أو البولنديين، بل أكثر من ذلك مع الأوكرانيين. إذا كنت لا تريد ولن تتخذ الخطوات الخاطئة، فلن تكون هناك حرب”.