عون يأمل في إتمام الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال أيام

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، عن “أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خلال أيام، بعد تقدم المفاوضات غير المباشرة”.

وذكر عون، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نأمل في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال أيام بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة شوطا متقدما”، مؤكدا أن “انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي”.

رئيس الجمهورية: انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 10, 2022

وكان مصدر دبلوماسي لبناني أكد، أمس الأحد، أن “بيروت تربط الموافقة النهائية على العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية”.

وقال المصدر اللبناني، في تصريح مع “سبوتنيك”، إن “الاتجاه الرسمي اللبناني هو إعلان الموافقة المبدئية على العرض الذي سيصل في الساعات المقبلة مع ربط الموافقة النهائية بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية”.

وأضاف المصدر أنه “بعد إقفال الوسيط الأمريكي باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإن لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك 9، وما يسمى حقل قانا غير المستكشف، بمفاوضات إسرائيل مع شركة توتال الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أنها “ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة”.

لبنان يعلن اختتام جولات نقاش ملف ترسيم الحدود البحرية ويتلقى الصيغة النهائية من أمريكا خلال ساعات

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن “الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية”، مؤكدا أن “جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأشار البيان إلى أن “الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من هوكشتاين أطلعه فيه على آخر تطورات المفاوضات بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة “توتال” التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.