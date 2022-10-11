الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع “تويتر”، “أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود”.