اخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي.

ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع “تويتر”، “أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود”.
واستنكر بيان الخارجية الإماراتية “هذه الأعمال الإجرامية”، مؤكدة “رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.
وعبر البيان عن “خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك