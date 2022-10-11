الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي

أصدرت الإمارات العربية المتحدة بيانا أدانت فيه “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف قوات عسكرية في جيبوتي.
ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في موقع “تويتر”، “أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في غارابتيسان بجمهورية جيبوتي، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود”.
دولة الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنودا في جيبوتيhttps://t.co/5ueH2kHF2U
— وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) October 10, 2022
واستنكر بيان الخارجية الإماراتية “هذه الأعمال الإجرامية”، مؤكدة “رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.
وعبر البيان عن “خالص التعازي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.
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