الأمن اليمني يحيل عددا من المشتبه فيهم بتهريب أسلحة من إيران إلى المحاكمة

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “من بين المتهمين الـ16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة في حضرموت خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات”.