الأمن اليمني يحيل عددا من المشتبه فيهم بتهريب أسلحة من إيران إلى المحاكمة

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، إحالة عدد من المشتبه فيهم بتهريب أسلحة من إيران لصالح جماعة “أنصار الله”، إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “من بين المتهمين الـ16 الذين تمت إحالتهم إلى النيابة في حضرموت خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بوقائع جلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات”.
وأشارت إلى أن “إحالة المتهمين تمت عقب استكمال الإجراءات القانونية لينالوا العقاب العادل”.
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ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تتهم الحكومة اليمنية، إيران، بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة إلى جماعة “أنصار الله”، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.
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