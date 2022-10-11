زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب المياه قبالة سواحل تايوان

قال المركز الصيني لشبكات الزلازل، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المياه قبالة محافظة هوالين شرقي تايوان (الصين) في الساعة 3:24 من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 23.93 درجة شمالا وخط طول 122.26 درجة شرقا. وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا، وفقا لوكالة “شينخوا”. الصين تنتقد تصريحات تايوان وتقول إنها تواطأت مع قوى خارجية للقيام بأعمال استفزازية وأكدت وسائل إعلام غربية، أن الزلزال هز المباني في العاصمة التايوانية تايبيه، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي