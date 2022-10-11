إيران تحذر الولايات المتحدة وأوروبا من ربط المحادثات النووية بالقضايا الداخلية

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني، يوم الاثنين، الولايات المتحدة وأوروبا من ربط مشاكل إيران الداخلية الأخيرة بالمحادثات النووية.

وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال الكنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “نعتقد أن القضايا الداخلية تتعلق بالحكومة (الإيرانية) والشعب الإيراني ولا نسمح لأي دولة أخرى بالتدخل في شؤون إيران الداخلية”.

وأضاف أن “مواقف إيران ووجهات نظرها (بشأن المحادثات النووية) تم التعبير عنها في مناسبات عديدة، ونحن مستعدون للمضي في نفس الاتجاه والتوصل إلى اتفاق شامل يلبي مصالح جميع الأطراف”.

ووقعت إيران على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في يوليو/تموز عام 2015، حيث وافقت على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الغربية عن البلاد.

ومع ذلك، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أحادية الجانب على طهران، مما دفع الأخيرة للتخلي عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.

إيران: إحياء الاتفاق النووي لا يزال ممكنا

وبدأت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 في أبريل/نيسان عام 2021 في فيينا.