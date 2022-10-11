نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا

قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا.

تشمل العقوبات الملياردير الروسي في مجال الصلب ألكسندر أبراموف وعائلته، وكذلك شركة (إيفراز) التي هو مساهم فيها.

وذكرت قناة تلفزيونية نيوزيلندية أن ألكسندر أبراموف مُنع من دخول البلاد.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا. تم نشر الوثائق ذات الصلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وزارة خارجية نيوزيلندا: تم توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

في 30 سبتمبر/ أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في مناطق لوغانسك ودونيتسك، وخيرسون وزابوروجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقيات مع رؤسائها بشأن قبول المناطق في روسيا. في وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع دستور روسيا الاتحادية.

كانت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أعلنت نهاية أغسطس/آب الماضي توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.