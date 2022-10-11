ريابكوف: الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يصب في مصلحة موسكو

وقال ريابكوف، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء: “من الواضح أن الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة روسيا. ونحذر ونأمل أن تدرك واشنطن والعواصم الغربية الأخرى خطورة التصعيد غير المنضبط”.

وأضاف في الوقت نفسه أن موسكو تلاحظ بأسف أن “المساعدة المستمرة على نطاق واسع لكييف، وتدريب أفراد من التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على أراضي دول التحالف، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وصور الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي، حتى تحديد أهداف ضربات المدفعية والتخطيط لعمليات القوات المسلحة لأوكرانيا، تزيد من مشاركة الدول الغربية في الصراع إلى جانب نظام كييف”، بينما تسمع دعوات من” قادة من مختلف المستويات في الولايات المتحدة وأوروبا “لهزيمة” بلادنا” في ساحة المعركة”.