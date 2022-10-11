بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من اندلاع “هرمغدون” (نهاية العالم) نووي محتمل يواجه العالم، “يمثل خطرا على أمريكا ومواطنيها”.

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “عندما تسمع الرئيس وهو يتحدث عن “هرمغدون” بشكل عشوائي – كفكرة عشوائية خلال حفل لجمع تبرعات، فإن هذا يمثل خطرا رهيبا على الشعب الأمريكي، إذا كان يعتقد حقا أنه يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة”، وفقا لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

ووصف السياسي الأمريكي تصريحات بايدن بأنها “متهورة”، وتشير إلى أنها “واحدة من أعظم إخفاقات السياسة الخارجية في العقود الماضية”.

وفي يوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين “لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية”.

البيت الأبيض يوضح تصريح بايدن بشأن “نهاية العالم”‏

وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: “أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير”.

واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب “نهاية العالم” (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.