لافروف يؤكد استعداد موسكو للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو مستعدة للاستماع إلى أي مقترحات للمفاوضات حول أوكرانيا، لكن يجب أن تعرف محتوى المبادرات.

وقال لافروف خلال برنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا1”: “من الواضح لي أنه إذا كان الزملاء الأتراك قد فكروا في هذا الأمر، فستتاح لهم فرصة كبيرة هذا الأسبوع خلال اجتماع الرئيسين أردوغان وبوتين، اللذين سيكونان معًا في أحداث أستانا، لطرح مثل هذه الأسئلة أمامنا. لم نسمع أي شيء بخلاف الإعلانات العامة”.

وأعرب لافروف عن أسفه لأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها شركاء روسيا علناً عن أي مبادرات، ثم ينظرون إلى رد فعل الدول الأخرى”.

وأضاف لافروف: “نحن مستعدون للاستماع إلى أي مقترحات، لقد تحدثت بالفعل عن هذا في بداية مقابلتنا، ونحن على استعداد للاستماع إلى الجميع وإلى كل شيء، ولكن بالطبع لا يمكننا أن نقول مقدمًا أن هذه العملية أو تلك ستؤدي بالضرورة إلى نتيجة. نحتاج أولاً إلى فهم ما يتم اقتراحه بالضبط وما هو محتوى هذه المبادرات، التي تنتشر بسرعة وبصوت عالٍ في الفضاء العام”