تحقيق يكشف تعرض الأطباء الوافدين من دول نامية للعمل في بريطانيا إلى الاستغلال

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أن الأطباء الذين يتم استقدامهم من الدول النامية إلى بريطانيا يتعرضون للاستغلال، ويجبرون على العمل فوق طاقتهم.

وتوصل التحقيق إلى أدلة على أن أطباء من نيجيريا يتم توظيفهم من قبل شركة رعاية صحية بريطانية تسمى “إن أي أس”، وأنهم يعملون في مستشفيات خاصة في ظل ظروف غير مسموح بها في المستشفيات التابعة للخدمة الصحية الوطنية.

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لكن الشركة نفت ذلك موضحة أنها توفر مسارًا وظيفيًا آمنًا وداعمًا لهؤلاء الأطباء. وقالت إن ردود الفعل حول تجارب الأطباء للعمل معها إيجابية للغاية.