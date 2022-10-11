الاتحاد الأوروبي يصف الاجتماعات الثنائية مع روسيا بأنها "لا معنى لها"

علق الاتحاد الأوروبي على الزيارة المزمعة لوزير الخارجية المجري إلى موسكو، قائلا إنه لا يعتبر أن الوقت “مناسب” لإجراء اتصالات على مستوى عالٍ مع روسيا.
وقال الممثل الرسمي للخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إيجاز في بروكسل: “أولا وآخرا، الزيارات والاجتماعات الثنائية هي مسؤولية الدول الأعضاء، التي تتخذ قراراتها الخاصة بشأنها. ولكن هناك فهم واضح في الاتحاد الأوروبي أنه لا معنى للتفاعل على مستوى عالٍ مع روسيا في الوقت الذي تظهر اهتمامها بكل الطرق بمزيد من التصعيد (في أوكرانيا) “.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة، ويشارك في أسبوع الطاقة الروسي، ويعقد محادثات مع “غازبروم” و”روساتوم”.
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