الاتحاد الأوروبي يصف الاجتماعات الثنائية مع روسيا بأنها "لا معنى لها"

وقال الممثل الرسمي للخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إيجاز في بروكسل: “أولا وآخرا، الزيارات والاجتماعات الثنائية هي مسؤولية الدول الأعضاء، التي تتخذ قراراتها الخاصة بشأنها. ولكن هناك فهم واضح في الاتحاد الأوروبي أنه لا معنى للتفاعل على مستوى عالٍ مع روسيا في الوقت الذي تظهر اهتمامها بكل الطرق بمزيد من التصعيد (في أوكرانيا) “.