وزيرة الخارجية الإندونيسية تؤكد حضور بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين

أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضران قمة مجموعة العشرين في بالي.

ونقل موقع “أوكيزون” عن وزيرة الخارجية في مؤتمر صحفي في جاكرتا قولها إن “الاستجابة لدعوتنا ما زالت إيجابية”.

وأشارت إلى أن “الوضع العالمي الحالي غير مستقر، لكن مكتبها “يواصل إقامة اتصالات مع رئيسي الدولتين”.

الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لضمان مشاركة جميع الدول المدعوة في قمة مجموعة العشرين.

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وستعقد القمة في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يحسم الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بعد بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.