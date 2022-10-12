وفد برلماني عراقي يبحث مع وفود 4 دول انتهاك السيادة الوطنية وملف المياه

شارك وفد برلماني عراقي في اجتماعات الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) والدورة 210 للمجلس الحاكم في جمهورية رواندا – العاصمة كيغال، وبحث مع وفود دول عربية انتهاك السيادة الوطنية وملف المياه.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية “واع” بحث الوفد العراقي برئاسة النائب شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، مع وفود الدول المشاركة: “مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية اليمن)”، انتهاك السيادة الوطنية وملف المياه.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أن”الوفد العراقي برئاسة شاخوان عقد في اليوم الثاني على التوالي وضمن اجتماعات الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) والدورة 210 للمجلس الحاكم في جمهورية رواندا – العاصمة كيغالي، سلسلة من اللقاءات والمشاورات الجانبية مع وفود الدول المشاركة: (مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية اليمن)”.

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وأضاف البيان: “الوفد يسعى من أجل كسب التضامن والتأييد الدولي في مسألة البند الطارئ الذي قدمه العراق لعرضه على جدول الأعمال بخصوص استمرار الاعتداءات المتكررة على أراضيه وأجوائه وانتهاك السيادة الوطنية من قبل دول الجوار، فضلاً عن ملف المياه وحصة العراق المائية الذي أصبح يشكل تهديداً على الأمن المائي للبلاد”.