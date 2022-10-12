بوتين يشير خلال لقائه مع غروسي إلى وجود تسييس فيما يتعلق بالأنشطة النووية

وقال بوتين في لقاء مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في سانت بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، “السيد المدير العام المحترم، يسعدني جدًا أن أرحب بكم في سانت بطرسبورغ في روسيا. منذ إنشاء الوكالة، لم تدعم روسيا دائما الوكالة فحسب، بل وقفت أيضا على أصولها منذ عام 1957، ودائما دعمت عمل الوكالة. نحن نتصرف بنشاط في إطار الوكالة واليوم نولي أهمية كبيرة للقضية، التي تكرس الوكالة نفسها من أجلها، وأنت كرئيس تنفيذي، تكرس حياتك”.