ألمانيا تسلم أوكرانيا منظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي"

سلّمت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، منظومة الدفاع الجوي “إيريس-تي” إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف منظومات صاروخية حديثة.
وذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أنه لعدة أشهر، كانت الحكومة الفيدرالية تعد أوكرانيا بنظام دفاع جوي حديث.
وأضافت “وفقا لمعلومات الصحيفة، تم الآن تسليم السلاح الألماني المضاد للطائرات Iris-T إلى الجيش الأوكراني”.
وأوضحت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.
“حرب عالمية لا رجعة فيها”… مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا
16:11 GMT
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد حذر من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع مسار للحرب العالمية التي لا رجعة فيها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الذي أصبح جزءاً من روسيا هو ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه،عقب التصديق على انضمامها من قبل البرلمان الروسي، وذلك بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، أتى بنتيجة كاسحة لصالح الانضمام إلى وطنهم الأم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك