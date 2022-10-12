ألمانيا تسلم أوكرانيا منظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي"

سلّمت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، منظومة الدفاع الجوي “إيريس-تي” إلى أوكرانيا وذلك ضمن خطة برلين تسليم كييف منظومات صاروخية حديثة.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أنه لعدة أشهر، كانت الحكومة الفيدرالية تعد أوكرانيا بنظام دفاع جوي حديث.

وأضافت “وفقا لمعلومات الصحيفة، تم الآن تسليم السلاح الألماني المضاد للطائرات Iris-T إلى الجيش الأوكراني”.

وأوضحت الصحيفة أن تسليم المنظومة الدفاعية جرى بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية اليوم.

“حرب عالمية لا رجعة فيها”… مدفيديف يعلق على تسليم منظومات صاروخية لأوكرانيا

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد حذر من توريد منظومات صاروخية بعيدة المدى للسلطات الأوكرانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون أسرع مسار للحرب العالمية التي لا رجعة فيها.