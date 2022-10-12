أردوغان يؤكد عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سوف تستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
ورفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي وداخل ليبيا لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الإدارتين المتنافستين في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.
أردوغان يتعهد مجددا بخفض الفائدة لدعم المستثمرين قبل الانتخابات
9 أكتوبر, 16:36 GMT
وقال أردوغان في أنقرة في وقت متأخر يوم أمس الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة (خط الغاز) تاناب وهو أمر بالغ الأهمية. باتفاقية الهيدروكربون التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.
وقعت أنقرة وإدارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة الأسبوع الماضي اتفاقا يكثف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. ورفض فتحي باشاغا، الذي يرأس حكومة الشرق المعينة من قبل مجلس النواب، الاتفاق، وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.
كما أعربت مصر واليونان، عن رفضهما للاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية – المنتهية ولايتها – مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك