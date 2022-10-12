إيلون ماسك ينفي تواصله مع بوتين بشأن أوكرانيا

نفى رجل الأعمال الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، إيلون ماسك، ما أفادت به تقارير إعلامية على موقع “تويتر” بأنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية الوضع في أوكرانيا.

وأجاب ماسك عن سؤال ذي صلة من أحد متابعيه على تويتر اليوم الثلاثاء:

“لا، هذا ليس صحيحًا. لقد تحدثت مع بوتين مرة واحدة، كان ذلك قبل 18 شهرًا، كان الحديث عن الفضاء”.

وأثار ماسك الجدل في الآونة الأخيرة بعد تصريحاته المتعلقة بالوضع في أوكرانيا.

حيث نشر ماسك اقتراحا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول على صفحته الشخصية على “تويتر” فيه بنود “لخريطة سلام في أوكرانيا”.

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واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.