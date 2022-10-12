سفير عمان بالقاهرة يتحدث عن "انطلاقة نوعية" في العلاقات مع روسيا

قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عبد الله بن ناصر الرحبي، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا وبلاده قد تشهد انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مقابلة مع “سبوتنيك“: “العلاقات بين البلدين جيدة منذ البداية، وفي وقتنا الحاضر هناك خطوات للإعفاء من التأشيرات بين البلدين، حيث جرى التوقيع عليها وننتظر المصادقة النهائية”.

روسيا وسلطنة عمان تبحثان تعزيز تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية

وتابع: “كما نتوقع خلال الفترة المقبلة انطلاقة نوعية ومميزة (في العلاقات بين البلدين)، وأؤكد أيضا أن علاقة السلطنة مع جميع دول العالم مبنية على الاحترام والتقدير”.

واستطرد: “ضمن محطات تعزيز هذه العلاقة أيضا، كانت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا العام ولقاءه بجلالة السلطان ومسؤولين في عمان، والتي تدفع بالعلاقات للأمام من حيث التعاون التجاري والاقتصادي ومجالات أخرى بين البلدين”.