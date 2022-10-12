الرئاسة الفلسطينية تندد باقتحامات المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، في ظل حراسة الشرطة الإسرائيلية، معتبرة إياه “محاولة لفرض الأمر الواقع”.

​​​​​​​جاء هذا في بيان للناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

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وقال البيان إن “استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته”.

ووصف بيان الرئاسة اقتحامات المستوطنين بأنها “محاولة لفرض أمر واقع جديد لن نسمح به إطلاقا”.

وحذر الناطق باسم الرئاسة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية، سيدفع للمزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.

وحث الفلسطينيين على مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين والشرطة.