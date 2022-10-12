أمريكا ترى أن تسوية الأزمة الأوكرانية تقتصر على الحوار بين موسكو وكييف

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ترى أن الحوار حول تسوية الأزمة في أوكرانيا يجب أن يكون بين موسكو وكييف وليس مع الغرب.

واشنطن – سبوتنيك. وأوضح برايس، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استعداد روسيا للتفاوض مع دول غربية:

“يجب أن تُجرى مفاوضات في النهاية، يجب أن تكون هناك عملية دبلوماسية وحوار بين أوكرانيا وروسيا”.

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة لا ترى أن تصريحات لافروف بشأن الحوار مع الغرب حول أوكرانيا بناءة، لأنها “تأتي بعد ساعات من قصف صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية”.

وأردف: “نحن لا نرى ذلك عرضا بناء أو مشروعا للانخراط في الحوار والعملية الدبلوماسية الضرورية للغاية لإنهاء (الأزمة)”.

أكد لافروف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة بالي الإندونيسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وزير الخارجية التركي يؤكد أن مفاوضات السلام لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تبتعد عن مسارها

وقال لافروف خلال حديث لبرنامج “60 دقيقة” على قناة “روسيا1”: “قلنا مرارا إننا لا نرفض اللقاءات مطلقا، وإذا تلقينا عرضا عندئذ سننظر فيه”.

وأضاف لافروف :”إذا اعتقد الجميع أن هناك بالفعل إشارة تفيد أن بايدن مستعد لمثل هذا اللقاء، فإن هذا الاعتقاد، كما أفهم، يستند فقط إلى كلمة ’سنرى‘، التي أجاب بها عندما سُئل عما إذا كان سيلتقي مع بوتين في المستقبل. ربما يكون هذا (الجواب من بايدن) للتحليلات الصحفية أكثر منه للسياسة الحقيقية”.

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تتلق أي مقترحات عبر القنوات الدبلوماسية بشأن إجراء مفاوضات مع الدول الغربية في تركيا.

وقالت زاخاروفا للصحفيين، في إحاطة: “حتى لحظة بدء هذه الإحاطة، لا توجد معلومات إضافية إلى ما أعلنه الجانب الروسي أمس. روسيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية أي مقترحات بشأن إجراء مفاوضات على الأراضي التركية مع برلين وواشنطن وباريس”.