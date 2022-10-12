بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد “عقلاني” أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بايدن في حوار مع شبكة “سي إن أن” الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائدا “عقلانيا أخطأ بشكل كبير في حساباته”، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.

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كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح، يوم الثلاثاء، بأن هناك أدلة إشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.

ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.