رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا

ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة، وأطلع بوتين على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا.

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل “الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي”.

البحرين تشيد بجهود رئيس الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية

وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على “موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا”.

هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية – الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.