مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد وصل إلى 39 قتيلا، مع وجود أكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين.

بوينس آيريس – سبوتنيك . وقال مادورو إنه تم انتشال 39 جثة فيما يظل 56 آخرين في عداد المفقودين. مصرع 22 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيارات أرضية في فنزويلا وكان وزير الداخلية، ريميغيو سيبايوس، أعلن يوم الاثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم وهناك 52 آخرين في عداد المفقودين إثر الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات في منطقة أراغوا. واجتاح الإعصار “جوليا” البحر الكاريبي وتسبب في هطول أمطار غزيرة شمالي فنزويلا، وأمر مادورو بعدها بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة القوات المسلحة.

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