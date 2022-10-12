بايدن لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يستخدم الأسلحة النووية التكتيكية، وذلك في ظل التوتر الحالي في أوكرانيا.

القاهرة – سبوتنيك . وصرح بايدن خلال حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”، في إشارة إلى استخدام بوتين للسلاح النووي.

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وتابع: “لكن أعتقد أنه من غير المسؤول أن يلوّح زعيم عالمي لأحد أكبر القوى النووية في العالم بفكرة أنه من الممكن أن يستخدم السلاح النووي التكتيكي”.

وفي الشهر الماضي، قال بوتين إنه سيستخدم “جميع الوسائل المتاحة” للدفاع عن الأراضي الروسية، وأشار في خطاب متلفز إلى أن “هذه ليست خدعة”.

واتهم الدول الغربية بأنها شنت “ابتزازا نوويا”، وشجعت كييف على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأعلنت قبول استخدام الأسلحة النووية.