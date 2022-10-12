الخارجية الروسية: موسكو ستسعى بقوة للمشاركة في تحقيقات تفجير أنابيب "التيار الشمالي"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بيان السويد بشأن عدم قبول مشاركة روسيا بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” هو استمرار لمسار التصعيد.

وجاءت تصريحات غروشكو خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” قال خلالها إنه “ليس هناك ما يثير الدهشة هذا استمرار لخط التوتر المتصاعد المختار سابقًا وإلا، فسيتعين على ستوكهولم أن تدعونا على الفور للمشاركة في التحقيق”..

وأضاف الدبلوماسي: “في السنوات الأخيرة تم إدخال أحكام ضمن الاستراتيجيات العسكرية وغيرها من الوثائق العسكرية السياسية لحلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي التي تساوي إلحاق الضرر المتعمد بمرافق البنية التحتية الحيوية بأعمال هجوم مسلحة، بما في ذلك في إطار معنى المادة 5 من اتفاقية واشنطن”.