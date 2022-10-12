قطر تطلب من تونس أكثر من 3 آلاف شاب للعمل في قطاع السياحة

أعلنت الحكومة التونسية، إن دولة قطر طلبت منها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة للعمل لديها.

وحسب موقع “موزاييك إف إم”، قال وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي، يوم الثلاثاء، إن “وزارته تلقت اتصالات من دولة قطر يطلبون من خلالها أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة”.

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وأضاف أن تونس لديها طلبات عديدة في اختصاصات مهنية محددة سواء في السوق المحلية أو الدولية.

وأوضح النصيبي أن تونس وقعت منذ شهر اتفاقية مع منظمة سياحية في فرنسا، لديها أكثر من 300 ألف فرصة عمل في القطاع السياحي.

وأشار إلى ضرورة إعداد الشباب العاطل عن العمل في هذه التخصصات المطلوبة لتوفير فرص عمل لهم.