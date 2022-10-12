أوكرانيا تعلق على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم

علقت مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية على تقارير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وأشار ممثل الدائرة الصحفية لمديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إلى أنه “لن نعلق على تصريحاتهم المقبلة”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن اعتقال 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي على جسر القرم.