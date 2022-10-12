نشرت صحيفة “The American Conservative” الأمريكية مقالة للكاتب الأمريكي رود درير بعنوان “زيلينسكي يضع الولايات المتحدة على حافة الهاوية النووية”.

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن “زيلينسكي يقود الولايات المتحدة والغرب ويدفع العالم نحو حرب نووية”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “زيلينسكي ليس ليبراليًا ولكنه قومي سيئ السمعة ارتبط بالنازيين الجدد ويعتبر نفسه بطلا قوميا أوكرانيا يتصرف فقط لمصلحة بلاده”.

واعتبر الكاتب أن من مصلحة زيلينسكي أن تلتزم الولايات المتحدة وأوروبا بالدفاع عن أوكرانيا قدر الإمكان، لكن ذلك ليس من مصلحة الولايات المتحدة بشكل قاطع وخاصة الانتقال إلى الحرب الذرية، موضحا أن المواطن الأمريكي العادي لا يهتم ولا ينبغي له أن يهتم بما إذا كانت منطقة سلافية أو عرقية، وبالتالي هم غير مهتمين من الناحية الاستراتيجية للتقسيمات في أوكرانيا التي ستمتثل في النهاية لأوامر كييف أو موسكو.

وتابع الكاتب بالقول: “دع الروس يحصلون على شبه جزيرة القرم وأوكرانيا الشرقية، والتي وفقا للاستفتاء الذي تم تمريره أخيرا، هي بالفعل أكثر توجهاً نحو روسيا، ودع السلام يسود”، مضيفا أن “أوكرانيا قاتلت بثبات وتمكنت حتى من دفع الروس إلى الوراء قليلاً، بالرغم من أن أحداً لم يتوقع منهم الصمود لأكثر من بضعة أيام، مؤكدا أن ذلك سيسجل لزيلينسكي في التاريخ الأوكراني كقائد قوي مع موهبة توحيد الحلفاء الغربيين الأقوياء”، مشددا على أن “تطرف زيلينسكي قد استنفد نفسه بالفعل”.

واعتبر الكاتب أنه “لأمر مزعج للغاية أن نرى كيف يسيل لعاب طبقتنا الحاكمة على زيلينسكي، لا أحد يشك في شجاعته و نتفهم تمامًا التعاطف مع أوكرانيا، لكن يبدو أن الطبقة الحاكمة ملتزمة ومصممة على إبراز آمالها وأحلامها على زيلينسكي، كما فعلوا مع أحمد شلبي في العراق”.

ونوه الكاتب إلى أن “فلاديمير زيلينسكي قومي يحارب ليس فقط من أجل الديمقراطية ولكن أيضًا من أجل الثقافة والأرض الأوكرانية والشعب واللغة الأوكرانية كما يدافع عن رمز هذا الصراع هو العلم الأوكراني”.

زيلينسكي حظر 11 حزبا سياسيا.. هل هذه ليبرالية؟

في عام 2021، قبل عام من بدء العملية الروسية الخاصة، حظر زيلينسكي وسائل الإعلام الموالية لروسيا، حيث فرض زيلينسكي قوانين تقيد الدراسة باللغة الروسية من أجل تعزيز الهوية الأوكرانية، معتبرا أن هذه السياسة هي أحد الأسباب التي دفعت المجريين إلى معاملته بشكل سلبي طوال هذا الوقت، حيث يتم إخبار الهنغاريين الذين يعيشون في أقصى غرب أوكرانيا باستمرار أن حقوقهم في تعليم أطفالهم بلغتهم الأم محدودة. هل هذه ليبرالية؟

وأشار الكاتب الأمريكي، رود، إلى أن زيلينسكي دعم كتيبة “آزوف” النازية الجديدة الأوكرانية، بالإضافة إلى أنه كان من مشجعي القائد الأوكراني القومي المتطرف ستيبان بانديرا، الذي حارب خلال الحرب العالمية الثانية مع هتلر والمعادي للسامية، متسائلا: “ألا ينبغي على المرء أن يحذر من القول إن زيلينسكي والأوكرانيين يقاتلون من أجل الليبرالية؟”.

وأضاف: “في عام 2021، كشفت وثائق سرية أن زيلينسكي على الرغم من كونه موجود على منصة مكافحة الفساد أخفى بالفعل ثروة في حسابات مصرفية أجنبية، تمامًا مثل زملائه، والشيء الوحيد الذي تتعلمه على الفور عندما تعيش في بلد ما بعد الاتحاد السوفيتي هو أن السياسة هنا فاسدة”، لافتا إلى أن “زيلينسكي لا يختلف عن أي شخص آخر، ولماذا نريد تمجيده على أنه ليبرالي؟”.

وتابع الكاتب في مقاله: “قال زيلينسكي إنه سيفكر في إضفاء الشرعية على العلاقات المثلية استجابةً للضغط الهائل من مؤيديه الغربيين لمنح حقوق الزواج من نفس الجنس. يكاد يكون من المؤكد أنها دعاية مصممة لإرضاء الليبراليين الغربيين. ففي عام 2013 كان 79 % من الأوكرانيين الذين تم استطلاع آرائهم ضد زواج المثليين ولا يمكن أن ينخفض ​​عددهم بشكل كبير خلال العقد الماضي، ومهما كان رأي زيلينسكي نفسه، فإن زواج المثليين في أوكرانيا لن يتجذر في المستقبل القريب، لأن الأوكرانيين ليسوا ليبراليين غربيين”.

واستطرد قائلا: “في هذا الصدد، تتبادر إلى الذهن كلمات أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: يأتي الأمريكيون إلى هذه المنطقة ليروا ما يريدون رؤيته بناءً على آرائهم السياسية في الولايات المتحدة. هذا العمل أحاول دائمًا مراعاته عندما أنظر إلى الوضع السياسي في هذا الجزء من العالم”.

وعبر الكاتب عن إعجابه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحكومته لأن نهجهم في بعض النواحي العامة هو نموذج للمحافظين الأمريكيين، معتبرا ان “أوربان ليس قديسا ولا التحفظ الهنغاري هو نفس التحفظ الأمريكي”، مؤكدا على أن طبيعة الشعب المجري تختلف إلى حد ما عن الطبيعة الأمريكية وهذا أمر طبيعي.