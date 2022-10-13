مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ينفي حصول لبنان على 100% مما أراده

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، مساء اليوم الأربعاء، إن لبنان لم يحصل على 100% مما طلبه في اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين.

وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحفيين: “لم يحصل لبنان على 100% مما طلبه، حيث أراد اللبنانيون الحصول على 100% من خزان قانا، لكنهم حصلوا على معظمه وليس كله، إذ أنه سيتم تعويض إسرائيل عن حقها في الخزان”، بحسب موقع “واللا” العبري.

وأكد حولتا أن “الاتفاق لا ينسجم مع مصالح إيران في لبنان”. وبحسبه، فإن الاتفاق يقوي الحكومة اللبنانية ويقلل من اعتماد الحكومة على حزب الله – وبالتالي، فهو ضد المصالح الإيرانية … من وجهة نظر الإسرائيليين، كان ذلك أحد المصالح في إبرام الاتفاق”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.

رئيس الموساد يؤكد أن الاتفاق مع لبنان ليس إنجازا لـ”حزب الله”

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله: “في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو”.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.

في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ “التاريخي”.