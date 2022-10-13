الأمم المتحدة تأمل أن يسهم لقاء بوتين وأردوغان في تمديد اتفاق الحبوب

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يسهم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا في أستانا، على هامش قمة رابطة الدول المستقلة، في تمديد اتفاق تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي “نأمل أن يسهم الاجتماع بين بوتين وأردوغان في تحقيق هدف الأمين العام المتمثل بشكل واضح في توسيع وتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، وزيادة استخدام الأسمدة والتجارة الروسية، والمساهمة في دفعنا في الاتجاه الصحيح”.

وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و”مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا”.

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وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.

ووقعت في إسطنبول، يوم 22 تموز/ يوليو الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.