الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق

أعلن الجيش التركي مقتل أحد جنوده جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة “الأناضول”.

تركيا تعلن تحييد مسؤول بحزب العمال الكردستاني في العراق

وصرحت الوزارة أن العسكري إبراهيم خان، أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لمسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني “بي كي كي” في نطاق عملية “المخلب – القفل”.

وأوضحت أنه تم نقل خان على الفور إلى المستشفى إثر إصابته، “إلا أنه استشهد متأثرا بجروحه رغم محاولات إنقاذه”.

وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية “المخلب -القفل”، ضد مواقع “حزب العمال الكردستاني” والفصائل الموالية له شمالي العراق، التي تصنفها أنقرة كيانات إرهابية.

وتقدم العراق، في تموز/ يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.