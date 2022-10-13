سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة الخليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط طائرة مسيّرة تابعة للجيش في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على “تويتر”، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه سقطت طائرة مسيرة في مدينة الخليل نتيجة لعطل فني.

وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المسيرة سقطت نتيجة لعطل فني في قرية تسمى بـ”بيت أومير” بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، ولا يوجد أي تخوف من تسريب معلومات.

רחפן צה”ל נפל בעקבות תקלה טכנית במרחב הכפר בית אומר ליד חברון – אין חשש לדלף מידע, האירוע מתוחקר@Doron_Kadosh pic.twitter.com/bLFfeSsaph — גלצ (@GLZRadio) October 12, 2022

وشددت الإذاعة العبرية على أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة المسيرة.

وفي سياق متصل، أصيب شرطيان إسرائيليان في وقت سابق من اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع محتجين فلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس.

وكتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “تواصلت أعمال الشغب والاضطرابات التي بدأت في وقت سابق في القدس الشرقية، وانضمت أحياء أخرى إلى أعمال الشغب، بما في ذلك وادي الجوز ورأس العامود”.

وأضافت: “تعمل قوات الشرطة وحرس الحدود في عدة مراكز، وترد بإجراءات لتفريق المتظاهرين في مواجهة إلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة وإطلاق الألعاب النارية وحرق صناديق القمامة وإغلاق الطرق”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تبادل مسلحون فلسطينيون إطلاق نار مع قوات إسرائيلية، عند حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس.