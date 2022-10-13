مركز المصالحة الروسية يرصد عملية قصف واحدة من قبل جبهة النصرة الإرهابية لمنطقة إدلب السورية

موسكو – سبوتنيك . وقال يغوروف في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل هجوم قصف واحد من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي”.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد ، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.